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Проверка назначена после смерти подростка на пожаре в Чехове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Сентября 2020, 14:46
Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту гибели на пожаре 14-летней девочки в Чехове, сказао в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел во вторник в летнем доме на территории частного домовладения в деревне Бершово городского округа Чехов.
«Предварительно установлено, что погибшая накануне приехала на дачу к бабушке и дедушке, где осталась ночевать в летнем доме», – говорится в сообщении.
Подмосковные следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Теперь ведется опрос очевидцев, устанавливается очаг и причины возникновения возгорания, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение
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