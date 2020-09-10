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Лжеврачи продавали пенсионерам в Подмосковье успокоительные под видом дорогих лекарств
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Сентября 2020, 16:30
Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области, на территории Подмосковья участились случаи совершения мошеннических действий в отношении пенсионеров.
Так, в регионе задержали мнимых врачей, которые под видом дорогостоящих лекарств продавали пожилым людям обычные успокоительные средства. Сейчас злоумышленники задержаны, возбуждено четыре уголовных дела.
«Жертвами аферистов, как правило, являются доверчивые пенсионеры. Необходимо быть более внимательными к пожилым людям и неоднократно напоминать им о таких случаях. По фактам мошенничества сразу нужно обращаться в правоохранительные органы», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
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