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Фура перевернулась в результате ДТП на Ярославском шоссе в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Сентября 2020, 10:55
На Ярославском шоссе в Мытищах легковушка столкнулась с фурой, из-за чего грузовая машина перевернулась, в результате ДТП образовалась пробка, но сейчас движение уже восстановили, проинформировал РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Сегодня утром на 20-м километре Ярославского шоссе произошло столкновение фуры и легкового автомобиля, в результате чего фура опрокинулась. Без пострадавших», - сообщил собеседник агентства.
Он рассказал, что на месте происшествия был небольшой затор, но к данному моменту движение автомобилей полностью восстановлено.
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