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Полиция задержала мать, бросившую новорожденную дочку в Люберцах
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Происшествия — 16 Сентября 2020, 10:55
В подмосковных Люберцах полицейские установили и разыскали мать, оставившую новорожденного ребенка на улице, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Женщина оставила месячного ребенка на лавочке. После обнаружения девочку отвезли в больницу.
«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу – мать новорожденной девочки, обнаруженной в среду утром на лавочке у подъезда дома», — сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
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