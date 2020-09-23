23сентября 2020
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В Одинцове неизвестный сообщил о минировании здания ГИБДД
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Сентября 2020, 09:23
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании управления ГИБДД в Одинцовском городском округе на улице Ямская, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Инцидент произошел 22 сентября.
«В службу 112 поступило анонимное сообщение о минировании здания УГИБДД МВД РФ по Одинцовскому городскому округу», — сказано в сообщении.
После получения информации об угрозе взрыва из здания эвакуировали 200 человек, полиция оцепила территорию.
Объект проверили кинологи. Подозрительных предметов они не обнаружили, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.
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