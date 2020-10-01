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Один человек погиб при пожаре в новой Москве
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Происшествия — 1 Октября 2020, 09:29
В ходе пожара в квартире жилого дома на 1-й Рейсовой улице во Внукове погиб человек, пятерых удалось спасти, информируется на сайте ГУ МЧС России по Москве.
«Возгорание произошло 30 сентября в 22:44 по адресу: 1-я Рейсовая улица, дом 5. В одной из квартир на втором этаже загорелись личные вещи и мебель», – сказано в сообщении.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 23:07 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
Пожарные спасли пятерых человек. С третьего этажа были спасены три человека, из них один ребенок. Со второго этажа спасено два человека. В загоревшейся квартире погиб один человек.
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