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Двоих подозреваемых в сбыте героина задержали в Егорьевске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Октября 2020, 09:33
В подмосковном Егорьевске полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков, их заключили под стражу, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Задержаны уроженцы ближнего зарубежья в возрасте 31 и 45 лет.
«В салоне автомобиля одного из злоумышленников под обшивкой двери обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством героином общей массой свыше 450 граммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Мужчины пояснили, что купили наркотик на территории Солнечногорска для дальнейшего сбыта мелкими партиями в Егорьевске.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.
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