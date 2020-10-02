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СК проводит проверку после нападения медведя на дрессировщика и его сына в Реутове
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Происшествия — 2 Октября 2020, 09:33
Следователи устанавливают обстоятельства нападения медведя на дрессировщика цирка и его малолетного сына в подмосковном Реутове, сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
«Следователи отдела по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организовали проведение доследственной проверки по факту причинения вреда здоровью по неосторожности», — уточняется в сообщении.
Инцидент произошел 1 октября на территории цирка-шапито. После представления дрессировщик вел медведя в клетку. За кулисами животное внезапно напало на мужчину и его 10-летнего сына.
По данным следствия, медведь изначально был в наморднике. На улице он стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил его за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына. При этом он получил царапины на руках.
В больнице мальчику зашили раны, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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