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Человек пострадал в пожаре в Красногорске минувшей ночью
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Октября 2020, 10:15
Один человек пострадал в результате пожара, случившегося в ночь на понедельник в подмосковном Красногорске, информируется на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.⠀
Пятого октября в 03:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, улица Карбышева, дом 29.
«04:06 ликвидация. Есть пострадавший», - сказано в сообщении.
Добавляется, что к тушению пожара привлекались три единицы техники и девять человек.
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