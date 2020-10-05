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Конюшня в усадьбе князей Голицыных загорелась в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Октября 2020, 10:16
В подмосковной Балашихе произошло возгорание в заброшенном строении на Леоновском шоссе, владение 4, информируется на сайте областного ГУ МЧС России.
По данным СМИ, горит бывшая конюшня на территории усадьбы Голицыных Пехра-Яковлевское.
«Площадь пожара – 300 квадратных метров. К тушению привлекли три единицы техники и девять человек», — уточняется в материале.
Усадьба является памятником федерального значения и находится под охраной государства.
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