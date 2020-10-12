12октября 2020
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Частный дом загорелся в поселке Ленинского округа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Октября 2020, 09:18
Возгорание произошло в частном доме в Ленинском округе, в поселке Ближние горки, информируется на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.
Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену в 18:39. Возгорание произошло по адресу: поселок Ближние горки, дом 5.
«Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек», — сказано в материале.
В случае необходимости в Главное управление МЧС России по Московской области можно обратиться по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного 101.
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