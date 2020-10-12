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Мать повесила 4‑летнего сына в Пушкинском округе
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Происшествия — 12 Октября 2020, 09:19
Следователи задержали 43-летнюю местную жительницу Пушкинского округа, которая подозревается в повешении своего четырехлетнего сына, скаазно в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
«По предварительным данным следствия, 11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая находясь у себя в квартире в городе Пушкино совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения», — уточняется в материале.
Тело ребенка обнаружил отец, когда вернулся домой.
Объяснить свой мотив следователю женщина не смогла. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Они проводят осмотр квартиры.
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