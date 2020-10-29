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Подозреваемого в сбыте 2 килограммов метилэфедрона задержали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Октября 2020, 10:18
Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более 2 килограммов наркотика, инспекторы остановили автомобиль с 30-летним жителем Челябинской области за рулем, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«При беседе с полицейскими водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины инспекторы ДПС обнаружили четыре пакета с порошкообразным веществом», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она добавила, что все обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Образцы порошка оказались метилэфедроном.
Злоумышленник пояснил, что изъятый наркотик он забрал в лесополосе в Воскресенске и вез его в тайник в городе Липецк. Следователи возбудили уголовное дело.
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