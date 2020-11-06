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Двух наркоторговцев с 1,5 кг героина задержали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Ноября 2020, 11:03
В подмосковном Фрязине задержаны 24-х и 25-летние уроженцы ближнего зарубежья, подозреваемые в сбыте крупной партии героина, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Мужчин задержали оперативники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром».
«В ходе личного досмотра задержанных, а также в их квартире сотрудниками полиции изъято около 900 свертков с порошкообразным веществом общей массой более 1,5 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
По результатам химического исследования шести свертков установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством героином.
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