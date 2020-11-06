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СК начал проверку после схода с рельсов электрички на станции Толстопальцево в Москве
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Происшествия — 6 Ноября 2020, 11:04
Следователи проводят доследственную проверку по факту схода вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги, информируется на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Вечером 5 ноября на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении электропоезда № 7161 Москва — Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона. Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиры были оперативно эвакуированы.
«На месте происшествия работают следователи и криминалисты управления. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сказано в сообщении.
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