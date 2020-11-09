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В Подмосковье возбудили дело по факту похищения известного адвоката
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Ноября 2020, 11:10
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении Александра Мавриди и его сообщников, они подозреваются в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве имущества в особо крупном размере, сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
«По данным следствия, не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу в целях незаконного удержания московского адвоката в целях завладения его дорогостоящей элитной недвижимостью», - сказано в сообщении.
Члены ОПГ заманили обманным путем адвоката в загородный дом в Одинцове, где удерживали мужчину против воли. К похищенному применяли физическую силу, также злоумышленники требовали переписать на участников ОПГ недвижимое имущество.
Адвоката удерживали с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года. За это время он согласился подписать договоры купли-продажи на три квартиры в Москве. Общая кадастровая стоимость имущества составила свыше 55 миллионов рублей.
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