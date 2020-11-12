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Снаряд времен ВОВ обнаружили в Истре
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Происшествия — 12 Ноября 2020, 10:04
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Красновидово подмосковного городского округа Истра, уничтожить находку планируют в четверг, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в МЧС вечером 11 ноября. На месте выставлена охрана.
«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - сказано в сообщении.
Изъятие и уничтожение боеприпаса планируется провести в четверг силами министерства обороны.
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