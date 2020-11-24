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Подозреваемого в продаже поддельного ювелирного украшения задержали в Мытищах
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Происшествия — 24 Ноября 2020, 13:35
В городском округе Мытищи задержали подозреваемого в мошенничестве, злоумышленник под предлогом продажи ювелирного украшения продал подделку, сказано в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».
В дежурную часть 3 отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявления от 43-летнего местного жителя о том, что злоумышленник под предлогом продажи ювелирного украшения продал изделие, которое не соответствует заявленным характеристикам. Сумма причиненного ущерба составила более 15 тысяч рублей.
«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 23-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сказано в сообщении.
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