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Пожарные ликвидировали открытое горение в здании в Ленинском округе
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Происшествия — 27 Ноября 2020, 13:05
В нежилом здании в деревне Калиновка Ленинского городского округа пожарные ликвидировали открытое горение, информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Сообщение о пожаре в деревне Калиновка, дом 1А поступило в оперативно-дежурную смену в 3 часа ночи. В 06:31 пожар локализовали.
«В 09:41 - ликвидация открытого горения», — сказано в материале.
К тушению возгорания привлекли 25 единиц техники, 77 человек, в том числе 17 единиц техники, 55 человек от МЧС.
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