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Смертность на железной дороге в Подмосковье снизилась на 25%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 3 Декабря 2020, 11:33
За 11 месяцев текущего года смертность на железной дороге в Подмосковье сократилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, в 2020 году на железной дороге погиб 261 человек, из них 69 были в состоянии алкогольного опьянения, 19 – несовершеннолетние.
«Наиболее часто на железной дороге гибнут мужчины – 213 человек, что составляет более 82% от всех погибших. При этом 35% погибших – пассажиры в возрасте от 35 до 54 лет», - сказано в сообщении.
В этом году трагические случаи чаще всего происходили на Павелецком, Киевском и Белорусском направлениях МЖД. Наиболее аварийными направлениями железной дороги являются Рязанское, Ярославское и Курское. Несанкционированный переход железнодорожных путей является самой распространенной причиной гибели людей.
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