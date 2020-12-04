04декабря 2020
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Электричка протаранила автомобиль на ж/д переезде в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Декабря 2020, 10:13
Столкновение легкового автомобиля и электрички произошло утром в пятницу на железнодорожном переезде станции Бекасово в Наро-Фоминском округе Подмосковья, информируется на сайте Московской железной дороги.
«Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось», — сказано в сообщении.
В результате аварии легковушка получила повреждения, а водителю потребовалась помощь медиков. Локомотивная бригада оперативно вызвала скорую.
Из-за аварии в пути задерживаются несколько электричек, курсирующих между станциями Кубинка и Кресты. Инцидент не повлиял на движение других поездов.
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