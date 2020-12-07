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В Подмосковье задержали уборщицу магазина, обокравшую квартиру коллеги
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Декабря 2020, 10:15
В подмосковных Серебряных Прудах правоохранители задержали ранее судимую 56-летнюю жительницу Рязанской области, обокравшую квартиру коллеги, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Подозреваемая работала уборщицей в продуктовом магазине на Советской улице. Злоумышленница незаметно взяла из сумки кассира ключи от квартиры, сделала дубликат и вернула их на место.
«Когда потерпевшая находилась на работе, правонарушительница проникла к ней в жилище и похитила из шкатулки золотые ювелирные изделия: три кольца, брошь и серьги», - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
При обыске по месту жительства задержанной похищенные драгоценности были обнаружены и изъяты.
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