09декабря 2020
среда
|
Пожар произошел в здании в Истре минувшей ночью
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 9 Декабря 2020, 09:51
В одном из зданий городского округа Истра городского поселения Дедовск на улице Железнодорожная, дом 14 прошедшей ночью произошел пожар, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли и частично 3-го этажа на площади 60 квадратных метров», — сказано в сообщении.
В 01:38 пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. В 04:09 – ликвидировать открытое горение.
16 человек вышли из здания самостоятельно до прибытия пожарных. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
утром -7 -9 днем -2 -4
Котировки
Партнеры