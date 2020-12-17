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В Домодедове задержали подозреваемого в краже автомобиля
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Происшествия — 17 Декабря 2020, 11:25
Правоохранители задержали ранее судимого 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи транспортного средства, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее похитили иномарку, припаркованную в микрорайоне Южный Домодедова. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и при поддержке Росгвардии задержали его по месту жительства в деревне Арнеево», - уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она уточнила, что при проведении обыска в доме задержанного полицейские обнаружили и изъяли устройства для подавления сигналов GSM и мобильной связи, рации, документы на автомобили, которые ему не принадлежат, а также другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Также во дворе на приусадебном участке обнаружен похищенный автомобиль, который возвращен заявительнице. В дальнейшем злоумышленник планировал продать машину, а вырученные деньги потратить на личные нужды.
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