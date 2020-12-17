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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Коломне
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Происшествия — 17 Декабря 2020, 11:25
Два человека погибли при пожаре в жилом доме, произошедшем в деревне Афанасьево городского округа Коломна утром 16 декабря, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«В 04:46 от очевидца на ЦППС Коломенского МПСГ поступило сообщение о пожаре в жилом доме. В результате пожара погибло 2 человека», - сказано в сообщении.
Пожар удалось локализовать в 04:52, ликвидировать открытое горение – в 4:53. В 8:12 обнаружили тело первого погибшего, в 08:30 было обнаружено второе тело.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
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