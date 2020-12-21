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Пожар произошел в квартире дома в Люберцах
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Происшествия — 21 Декабря 2020, 11:08
В подмосковных Люберцах пожарные потушили возгорание в квартире жилого дома на улице Электрификации, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
20 декабря в 19:23 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Люберцы, улица Электрификации, дом 19, квартира №38.
«В 20:26 — ликвидация пожара. Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.
В тушении возгорания участвовали четыре единицы техники и десять человек.
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