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Один человек погиб в результате пожара в строении в Балашихе
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Происшествия — 11 Января 2021, 11:38
Вечером 10 января в микрорайоне 1 Мая городского округа Балашиха загорелось одноэтажное строение, при пожаре погиб один человек, рассказала «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в социальных сетях разместили информацию о пожаре в лесу в микрорайоне 1 Мая. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
«10 января в микрорайоне 1 Мая произошло возгорание одноэтажного здания. Пожарные прибыли в 19:44. В 19:59 - локализация пожара, в 20:10 - ликвидация открытого горения», - сообщила сотрудник.
Она уточнила, что в 21:55 при пожаре в строении был обнаружен один погибший. Подробности случившегося выясняются.
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