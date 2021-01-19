19января 2021
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Нелегальное производство алкоголя ликвидировали в Орехово‑Зуеве
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Января 2021, 11:04
Склад, где изготавливали контрафактный алкоголь, выявили в подмосковном городе Орехово-Зуево, рассказал РИАМО во вторник представитель пресс-службы Росалкогольрегулирования.
«В ходе проверки складских помещений на улице Лапина установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки», - уточнил собеседник агентства.
Он уточнил, что при проверке были обнаружены три кустарных и одна автоматическая линия розлива спиртного, 50 тысяч литров этанола крепостью 95%, 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, 230 бутылок нелегальной алкогольной продукции, 130 бобин федеральных специальных марок с признаками подделки, а также большое количество стеклотары.
«В настоящее время сырье и алкогольная продукция изъяты и переданы на ответственное хранение в АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводятся административное расследование», - сообщил собеседник агентства.
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