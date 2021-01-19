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Три человека погибли в результате ДТП в Павловском Посаде
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Января 2021, 11:05
Три человека стали жертвами аварии на 72-м километре трассы М-7 в сторону Москвы в подмосковном Павловском Посаде, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о ДТП поступило спасателям в 04:30 вторника.
«В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадало семь человек, из них три человека погибло (детей нет)», - уточняется в сообщении.
Из-за аварии движение транспорта на данном участке было ограничено.
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