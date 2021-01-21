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Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Электростали выросло до 10 человек
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Происшествия — 21 Января 2021, 12:34
Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Электростали выросло до десяти человек, всего в автобусе ехали 23 пассажира, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла около 8 утра в четверг на улице Тевосяна. Водитель 1954 года рождения не справился с управлением и врезался в здание.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадало десять человек. Всего в автобусе находилось 23 человека», —сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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