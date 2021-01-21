Интервал движения поездов между Реутовым и Балашихой уменьшили в два раза

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Января 2021, 12:35
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с главой подмосковного Реутова Станиславом Каторовым осмотрели ход ремонтных работ на станции Стройка на пешеходном мосту, который был сдан во временную эксплуатацию, сказано в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.
«Именно станция Стройка является главным связующим звеном между Реутовым и Балашихой, обеспечивая ежедневный транзит десятков тысяч пассажиров. Теперь здесь открыт новый надземный, а самое главное - безопасный пешеходный переход», - сообщил Каторов.
По его словам, сама платформа оснащена навесами, современным освещением и удобной навигацией. Мост сдан во временную эксплуатацию. После прохождения госэкспертизы его можно будет использовать на постоянной основе.
Градоначальник отметил, что строительство объекта стартовало летом 2020 года.
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