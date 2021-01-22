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Умер экс‑тренер сборной Подмосковья по прыжкам в воду Георгий Евангулов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Января 2021, 17:01
Заслуженный тренер РСФСР Георгий Евангулов скончался на 91-м году жизни, он возглавлял сборные СССР и Подмосковья по прыжкам в воду, сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что имя Георгия Евангулова навсегда вписано в историю советского и российского спорта. Подмосковные спортсмены и воспитанники выдающегося тренера неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований.
«Он внес огромный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории всей страны. Его уход из жизни большая потеря для отечественного спорта. Выражаю соболезнования родным и близким Георгия Люциановича», — сообщил Терюшков.
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