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В Балашихе разыскивают пропавшего почти месяц назад мужчину
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Происшествия — 25 Января 2021, 11:51
В подмосковной Балашихе разыскивают 45-летнего мужчину, о местонахождении которого ничего не известно уже около месяца, информируется на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал Костенко Геннадий Иванович, 45 лет, Балашиха, Московская область. С 29 декабря 2020 года его местонахождение неизвестно», - сказано в сообщении.
Приметы Костенко: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, волосы черные короткие, глаза голубые.
Был одет в черную меховую кожаную куртку, синие джинсы, рыжие ботинки, вязаную шапку. С собой была черная сумка через плечо.
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