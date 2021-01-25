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Мужчину с 1,5 кг героина задержали в Мытищах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 25 Января 2021, 11:52
В подмосковных Мытищах полицейские задержали 27-летнего уроженца ближнего зарубежья, в машине которого обнаружили около 1,5 килограммов героина, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В ходе досмотра автомобиля под водительским сиденьем обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. В результате исследования установлено, что содержимое свертка является наркотическим средством героином общим весом около 1,5 килограммов», — сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Она отметила, что в отношении мужчины возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
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