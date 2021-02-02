02февраля 2021
вторник
|
Пожар ликвидировали в заводском здании в Коломне
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 2 Февраля 2021, 10:22
В подмосковной Коломне произошел пожар в нежилом здании на площади 300 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Очевидец сообщил о пожаре в 04:20. Огонь вспыхнул в нежилом одноэтажном здании по адресу: Окский проспект, дом 78.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на втором этаже, площадь пожара - 200 квадратных метров. В 04:50 пожар локализован на площади 300 квадратных метров (возгорание на 250 квадратных метрах и обрушение кровли на 50 квадратных метрах)», - сказано в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. К тушению огня привлекли 50 человек и 14 единиц техники.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
вечером -7 -9 ночью -9 -11
Котировки
Партнеры