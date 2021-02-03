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Житель Воскресенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены
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Происшествия — 3 Февраля 2021, 13:00
Воскресенская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который убил свою супругу ножом, сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.
«По версии следствия, днем 31 августа 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей супруге в детский сад, расположенный в городском округе Воскресенск», - уточняется в сообщении.
На почве ревности мужчина нанес своей жене не менее восемнадцати ударов ножом. Удары пришлись на шею, грудь и верхние конечности. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
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