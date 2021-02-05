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Трех членов пушкинской банды арестовали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Февраля 2021, 11:40
В Подмосковье были арестованы три члена пушкинской банды, они обвиняются в совершении двойного убийства в 2014 году и незаконном обороте оружия, информируется на сайте Следственного комитета РФ.
«По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении троих активных членов пушкинской организованной преступной группы, обвиняемых в убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия (пункты «а,ж» части второй статьи 105 УК РФ и статьи 222 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении.
В СКР полагают, что в 2014 году члены организованной преступной группы убили двух мужчин, а их тела похоронили в Пушкинском городском округе. С того времени мужчины числились пропавшими без вести, уголовное дело по факту их исчезновения и возможного убийства находилось в производстве следователя, и работа по нему не прекращалась. Тела убитых нашли в конце прошлого года.
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