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В Подмосковье осудят мать, истязавшую своего 6‑летнего сына
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Февраля 2021, 11:42
Следователи завершили расследование в отношении 32-летней жительницы Электростали, которую обвиняют в истязании своего 6-летнего сына, угрозе убийства свекрови и оскроблении полицейских, сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
Известно, что в 2018 году женщина на протяжении 5 месяцев систематически истязала своего 6-летнего сына. Она избивала его, не кормила – мальчик питался только в детском саду. Когда о таком отношении к ребенку стало известно родственникам, они обратились в полицию и органы опеки.
«Прибывшим сотрудникам полиции женщина оказала сопротивление, а также высказала в их адрес оскорбления», - уточняется в сообщении.
В результате по решению суда место жительства мальчика было определено у его бабушки. Женщина не смогла смириться с этим и осенью прошлого года повредила автомобиль свекрови арматурной палкой, а на следующий день подкараулила ее и ударила молотком по голове.
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