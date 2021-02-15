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Пожар потушили в нежилом здании в поселке Люберец
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Происшествия — 15 Февраля 2021, 17:42
В поселке Томилино Люберец потушили пожар в нежилом здании, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В понедельник в 6:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Никитина. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 300 квадратных метров.
«В 8:26 - локализация пожара на площади 375 квадратных метров. В 9:25 - ликвидация открытого горения. В 11:25 - полная ликвидация», - уточняется в сообщении.
Пострадавших в пожаре нет. В тушении участвовали 12 единиц техники и 42 человека, в том числе от МЧС - 5 единиц техники, 19 человек.
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