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ДТП с участием пяти машин произошло рядом со станцией метро «Котельники»
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Происшествия — 26 Февраля 2021, 11:08
В городском округе Люберцы рядом со станцией метро «Котельники» на Новорязанском шоссе, 1А, столкнулись пять автомобилей, сказано в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Транспортные средства столкнулись в первой, второй и частично третьей полосах движения. При этом был совершен наезд на пешехода.
«По предварительной информации, пострадало два человека», – уточняется в сообщении.
В настоящее время движение в сторону центра затруднено.
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