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Крупный пожар произошел на заводе в Одинцове
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Происшествия — 1 Марта 2021, 11:00
Пожар площадью 2,4 тысячи квадратных метров локализован в нежилом здании в Одинцове, информируется на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре по адресу: Одинцово, улица Союзная, дом 7, поступило на пульт дежурного в 00:30. В 03:07 пожар был локализован.
«Дальнейшая информация уточняется», - уточняется в сообщении.
Пожар тушат двадцать девять единиц техники и семьдесят один человек.
По данным открытых источников, по этому адресу находится Внуковский завод огнеупорных изделий.
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