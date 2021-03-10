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В Подмосковье задержали банду налетчиков, ограбивших частный дом
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Марта 2021, 10:34
Четверо участников группы, которые подозреваются в разбойном нападении на частный дом, задержаны полицейскими в Москве и Королеве, информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«Злоумышленники в вечернее время незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в деревне Коробово. Угрожая ножом и применяя физическую силу, они похитили у супружеской пары, проживающей в доме, более 360 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылись», – сообщила начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.
Она добавила, что результатом оперативно-разыскных мероприятий стало установление и задержание злоумышленников по местам их временного проживания. Таким образом, мужчин задержали в Москве и Королеве.
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