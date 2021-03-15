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Приезжий пытался украсть сумку со склада в Подольске
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Происшествия — 15 Марта 2021, 10:57
Полицейские Подольска задержали сотрудника компании, подозреваемого в попытке кражи с ее склада сумки, информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный пытался похитить сумку со склада фирмы в деревне Коледино. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний уроженец Астраханской области, являющийся сотрудником данной компании, у которого изъято похищенное имущество. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу)», - сказано в сообщении.
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