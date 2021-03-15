15марта 2021
понедельник
|
Подростки пожаловались на отравление на спортбазе в Раменском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 15 Марта 2021, 10:59
Девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет пожаловались на отравление на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа, по данному факту назначена проверка, информируется на сайте прокуратуры Московской области.
Подростки обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие.
«Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий взят на контроль», - сказано в сообщении.
По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе будут оценены действия организации, оказывающей услуги питания на спортбазе.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером -1 +1 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры