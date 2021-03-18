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Грузовик перевернулся в результате ДТП в Домодедове
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Происшествия — 18 Марта 2021, 10:34
В Домодедове на пересечении улиц Советская и Кирова грузовой автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой, рассказала «РИАМО в Домодедове» очевидец происшествия.
«Проезжала там примерно в 7:40-7:50. Лежал грузовик, а по ту сторону автомобиль Nissan Teana практически без капота, но вроде все живы», - сообщила очевидец.
По ее словам, грузовик был практически в начале поворота на улицу Кирова.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 10:04 на улице Кирова в обоих направлениях движение несколько затруднено.
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