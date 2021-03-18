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Подозреваемого в обмане знакомой на 2 млн руб задержали в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Марта 2021, 10:35
Подольскими полицейскими по подозрению в мошенничестве был задержан 36-летний житель столицы, уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ, информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«Установлено, что злоумышленник в августе 2020 года предложил своей знакомой – 31-летней местной жительнице приобрести автомобиль иностранного производства по заниженной стоимости, якобы через бывших коллег, работающих в одном из автосалонов. Девушка согласилась, оформила на себя два кредита и передала более 1,5 миллионов рублей мужчине под расписку», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она добавила, что аферистом в течение нескольких месяцев поддерживалась легенда о скором получении иномарки.
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