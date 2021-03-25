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Шесть подростков задержали на ж/д станции Мытищи за правонарушения
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Происшествия — 25 Марта 2021, 10:23
В городском округе Мытищи задержали шесть несовершеннолетних за административные правонарушения, информируется в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга.
«В рамках оперативно профилактического мероприятия «Безопасность» сотрудники УПДН и ЗП совместно с сотрудниками линейного отдела полиции на ж/д станции Мытищи и территориальными сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» провели рейд, направленный на профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В ходе рейда выявлено шесть несовершеннолетних, один из которых житель округа», - сказано в сообщении.
Составлены материалы об административных правонарушениях и направлены на рассмотрения в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних.
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