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Мужчину задержали за кражу компьютерных мышек и флешек из магазина в Истре
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Происшествия — 25 Марта 2021, 10:24
Полицейские задержали в Истре 27-летнего уроженца Дагестана, который подозревается в серии краж компьютерных гаджетов из магазина электроники, информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«Злоумышленник, находясь в помещении магазина электронной техники на Площади Революции, взял с витрины зала две компьютерные мышки и 12 флеш-карт, спрятал их под куртку и, не оплатив товар, скрылся», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Она уточнила, что подозреваемого удалось задержать во время очередной кражи четырех веб-камер в той же торговой точке.
По словам задержанного, похищенные ранее вещи были проданы, а вырученные деньги – потрачены на личные нужды.
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