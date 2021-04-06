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Кулон на шее продавщицы подмосковного магазина спас ее от пули грабителя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Апреля 2021, 10:15
В подмосковном Клину полицейские задержали ранее судимого мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«Установлено, что в ночное время злоумышленник, надев капюшон и медицинскую маску, зашел в продуктовый магазин, расположенный на улице Карла Маркса, и, угрожая продавцу предметом, визуально схожим с пистолетом, потребовал деньги», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Злоумышленник выстрелил в женщину-продавца, однако пуля попала в кулон у нее на шее и отскочила. Тогда грабитель схватил деньги и скрылся.
«Прибывшие полицейские изъяли пулю с места происшествия и направили на баллистическое исследование. Согласно заключению эксперта, предоставленный предмет является снарядом-шариком, который мог быть использован для выстрела из пневматического оружия», - уточнила Петрова.
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