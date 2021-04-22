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Полиция задержала рецедивиста, ограбившего квартиру в Балашихе на 5 млн руб
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Происшествия — 22 Апреля 2021, 09:37
Полицейские задержали 49-летнего ранее судимого жителя Подмосковья по подозрению в совершении кражи из квартиры в Балашихе, сумма ущерба составила свыше 5 млн рублей, информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Злоумышленник проник в квартиру на Саввинском шоссе путем подбора ключей. Оттуда он украл ювелирные украшения и деньги.
«В ходе проведения обыска по месту временного проживания мужчины в Богородском округе полицейские обнаружили и изъяли отмычки, деньги, мобильные телефоны, сим-карты, ювелирные украшения, пластиковые карты, наручные часы, одежду и обувь», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
Она уточнила, что на текущий момент мужчина находится под стражей, уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). Мужчину проверяют на причастность к другим квартирным кражам в регионе.
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